В Аларском районе мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку

По данным ЦБР (2017.05.20)
Выпуск новостей за 18.05.2017 (61.93)
Следственные органы обнародовали информацию о возбуждении уголовного дела на мужчину в Аларском районе. По версии специалистов, житель села Аларь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении первоклассницы.
8-летнюю девочку сладким угощением он заманил к себе домой. Установлено, что семья потерпевшей лично знакома с подозреваемым, он друг семьи. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.