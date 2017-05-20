Автор: Внеш. корр.

В Аларском районе мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку

Опубликовано: 19.05.2017 19:28

Следственные органы обнародовали информацию о возбуждении уголовного дела на мужчину в Аларском районе. По версии специалистов, житель села Аларь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении первоклассницы.

8-летнюю девочку сладким угощением он заманил к себе домой. Установлено, что семья потерпевшей лично знакома с подозреваемым, он друг семьи. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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