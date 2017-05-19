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Автор:
Маргарита Кислицына

"Время денег"

Опубликовано: 19.05.2017 17:46

Зацепит ли повышение цен продукты питания? Тем более что национальная валюта последнюю неделю демонстрирует свою нестабильность. Рубль отметил третий день снижения кряду как к доллару, так и к евро. О прогнозах финансовых аналитиков и ожиданиях иркутян, которые привыкли контролировать свои расходы, в постоянной рубрике "Время денег".

Самая важная новость для тех, кто следит за ценами на продукты. Таких цифр иркутяне уже и не помнят. Десяток яиц первой категории скинул с себя все лишнее. Стоит теперь 38 рублей. Так бы на Пасху, сказали многие. Правда, остальные продукты в нашем социальном наборе так не порадовали. Молочная продукция уже продемонстрировала снижение цен в начале весны. На этом все. Литр молока стабилен - 54 рубля. На прежних позициях прочно установились хлеб, сливочное масло, курица охлажденная.

Вздох облегчения и на подъеме котировок нефти. Правда автовладельцы Иркутска эту новость вряд ли оценят. Стоимость топлива вновь выросла. Литр народных 92-го и 95-го подорожал еще на 30 копеек. С дизелем пока без изменений.

А вот рубль в последние дни чувствует себя неуверенно. Виной, как всегда, политика. Россия в очередной раз в центре американского скандала. На волне этих событий инвесторы опасаются снижения привлекательности российского рынка. И риски свои предпочитают сокращать. В какой-то момент доллар пытался протестировать отметку в 58, то есть поднялся почти на 1%. По данным Центробанка, к вечеру он финиширует с показателем 57 рублей 16 копеек. Пара евро/рубль показала более скромные результаты и к концу дня обосновалась в районе 64 рублей.

Экономисты, которые еще решаются делать финансовые прогнозы, дают надежду: рубль обязательно попытается отыграться.



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