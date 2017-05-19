По данным ЦБР (2017.05.19)
Выпуск новостей за 18.05.2017 (61.93)
Зацепит ли повышение цен продукты питания? Тем более что национальная валюта последнюю неделю демонстрирует свою нестабильность. Рубль отметил третий день снижения кряду как к доллару, так и к евро. О прогнозах финансовых аналитиков и ожиданиях иркутян, которые привыкли контролировать свои расходы, в постоянной рубрике "Время денег".
Самая важная новость для тех, кто следит за ценами на продукты. Таких цифр иркутяне уже и не помнят. Десяток яиц первой категории скинул с себя все лишнее. Стоит теперь 38 рублей. Так бы на Пасху, сказали многие. Правда, остальные продукты в нашем социальном наборе так не порадовали. Молочная продукция уже продемонстрировала снижение цен в начале весны. На этом все. Литр молока стабилен - 54 рубля. На прежних позициях прочно установились хлеб, сливочное масло, курица охлажденная.
Вздох облегчения и на подъеме котировок нефти. Правда автовладельцы Иркутска эту новость вряд ли оценят. Стоимость топлива вновь выросла. Литр народных 92-го и 95-го подорожал еще на 30 копеек. С дизелем пока без изменений.
А вот рубль в последние дни чувствует себя неуверенно. Виной, как всегда, политика. Россия в очередной раз в центре американского скандала. На волне этих событий инвесторы опасаются снижения привлекательности российского рынка. И риски свои предпочитают сокращать. В какой-то момент доллар пытался протестировать отметку в 58, то есть поднялся почти на 1%. По данным Центробанка, к вечеру он финиширует с показателем 57 рублей 16 копеек. Пара евро/рубль показала более скромные результаты и к концу дня обосновалась в районе 64 рублей.
Экономисты, которые еще решаются делать финансовые прогнозы, дают надежду: рубль обязательно попытается отыграться.