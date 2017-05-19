Автор: Татьяна Алексеева

Одна из пешеходных дорожек Иркутска стала опасной для передвижения

Опубликовано: 19.05.2017 17:20

Внимание! Под ногами опасность, вполне серьезная. На одной из пешеходных дорожек на площади у цирка в Иркутске съемочная группа программы "Новости" обнаружила железные штыри. Небольшие по размеру, но могут стать ловушкой посреди тротуара.

Большинство прохожих эту мину замедленного действия не замечают до поры до времени. Те же, кто успел ближе познакомиться с дизайном тротуарной дорожки, высказывают опасение за свое и чужое здоровье.

- Конечно, опасно, можно же запнуться, тут и дети еще ходят.

- Можно же споткнуться, повредить, потом будешь, как я, с костылем ходить.

- Во-первых, это очень опасно для детей, потому что маленькие дети, они же бегут и ничего не видят, могут просто запнуться и расшибить себе лоб. И для обуви тоже опасно, наступаешь, протыкаешь обувь, и ноги могут пострадать.

- Я считаю, что для молодых мам это очень тяжело. Наверное, стоит обратиться в службу, которая курирует данную территорию, чтобы они сделали перекладку плитки.

По всей видимости, эти штыри - остатки от ранее установленной урны или скамейки. Когда конструкцию убрали, то на качество проведенных работ никто внимания не обратил. Для решения проблемы нужен один рабочий и час времени. Есть надежда, что такие ресурсы в городе найдутся.