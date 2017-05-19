Автор: Клим Куликов

Российская суперлига вернулась к традиционному розыгрышу чемпионата

Опубликовано: 19.05.2017 17:06

Теперь не будет деления команд по конференциям, со следующего сезона все клубы играют по круговой системе. Об этом на пресс-конференции рассказал глава региональной федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко, он вернулся с заседания исполкома.

Из нововведений: первые три команды, которые займут по итогам регулярного чемпионата верхние позиции, смогут выбрать себе соперника по плей-офф. "Вот та система, к которой мы вернулись, по которой мы играли, чем хороша? Иркутск увидит все команды", - сказал Владимир Матиенко, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области.

Также на заседании исполкома хоккея с мячом в состав команд суперлиги приняли красногорский "Зоркий" и сыктывкарский "Строитель". Кроме того, утвердили нового главного тренера сборной России, им стал Михаил Юрьев - рулевой хабаровского "СКА-Нефтяника". Женской сборной без изменений будет руководить иркутский специалист Александр Межуев.

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