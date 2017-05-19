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Автор:
Ирина Белогривая

Двух медвежат спасли егеря в Усть-Илимском районе

Опубликовано: 19.05.2017 17:03

Малышей нашли недалеко от поселка Березняки. Их обнаружили у дорожной развилки. Егерь сначала подождал, не выйдет ли медведица, но мать так и не появилась. Возможно, она пострадала от пожаров или рук браконьеров. Поздним вечером медвежат увезли в один из местных приютов для животных.

"Их девать было некуда. Было два варианта: или оставить их в лесу, но, видите, какие они маленькие, или отвезти их в приют. Дорога была очень тяжелая. Ехали восемь часов. В пути останавливались, чтобы и попоить их, и покормить. И вот они добрались благополучно до дома",- рассказала Светлана Бульбук, директор приюта для животных.

Степу и Настю - так назвали малышей - поместили в вольер. Их осмотрел ветеринар. У маленькой медведицы сломана передняя лапа. Вскоре ее прооперируют - вставят спицы. Гипс медвежонок может разгрызть, так что еще около двух месяцев Степа и Настя пробудут в приюте. А после, как нам рассказали коллеги из Усть-Илимской телерадиокомпании, медвежата отправятся в Москву, в благотворительный фонд защиты животных.



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