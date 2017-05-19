Сбил пешехода и пытался сбежать с места ДТП

По данным ЦБР (2017.05.19)
Выпуск новостей за 18.05.2017 (61.93)
Так закончился вечер 18 мая для одного изрядно выпившего автомобилиста в микрорайоне Юбилейный Иркутска. Кадры аварии попали в объектив видеорегистратора припаркованной во дворе машины.
На дороге играют дети, проезжают велосипедисты, и за секунду до столкновения видно, как японская иномарка мчится в их сторону. Водитель успел отвернуть руль от ребенка, но зацепил проходящую мимо девушку. Она получила травмы. После авто врезалось в стоящую иномарку. Виновника ДТП задержали по горячим следам и доставили на место аварии для выяснений обстоятельств. Мужчине придется ответить по закону за езду в пьяном виде.