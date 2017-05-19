Автор: Виктория Малая

В лесах Приангарья прогнозируют третий класс пожарной опасности

Опубликовано: 19.05.2017 16:57

Несмотря на осадки и достаточно низкую температуру воздуха, в ближайшие дни в лесах Приангарья прогнозируют третий класс пожарной опасности. На особом контроле Катангский, Бодайбинский, Киренский, Усть-Илимский, Шелеховский районы.

Специалисты предупреждают: в условиях сильного ветра нужно соблюдать осторожность и по возможности отказаться от посещений лесных массивов. В отдельных местах для ограничения доступа выставят специальные посты. С началом пожароопасного сезона категорически запрещено разведение костров и сжигание мусора. Запрет действует на территории всего региона.

Изображения новости