Автор: Николай Бессонов

Сыры белорусского производства исчезают с торговых прилавков Приангарья

Опубликовано: 19.05.2017 16:55

Белорусский сыр нам не по зубам. Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из братской республики. За две недели ведомство вернуло на родину около 600 тонн сухого молока, сыра и масла. Эти товары традиционно популярны и в Приангарье. Что это - очередная продуктовая война или забота о нашем здоровье?

В последние годы иркутский потребитель основательно подсел на белорусскую молочку. Особенной популярностью пользуются сыры. В день одна точка реализует около 10 килограммов продукта. "Постоянные покупатели, кто хороший сыр любит, берут Белоруссию. Белоруссия - качественные сыры, Белоруссия - у них выраженный вкус. Если у них 10 сортов, у каждого свой вкус. И люди даже знают, что под другой вкус его не дашь. Потому что они каждый свой вкус знают", - говорит Татьяна Копылова, продавец.

"Они как-то выдержаны, потверже. Вот алтайские, они немного мажутся, как сыроватые. А белорусские больше нравятся. Такой сыр может какое-то время лежать, ну неделю. А другие сыры быстрее покрываются плесенью", - делятся покупатели.

Такое преимущество на деле может оказаться недостатком. Ведь если продукт не портится – значит, в нем есть консерванты. Как пояснили в Россельхознадзоре, именно их нашли в молочных товарах из Белоруссии. А еще уже не в первый раз находят антибиотики, которые попадают в продукт с молоком. Этими препаратами животных лечат. А значит, покупая такой сыр, приобретаешь целую ветеринарную аптечку. Вот только на здоровье человека эти медикаменты влияют не лучшим образом. "Все знают, что они могут оседать в организме человека, накапливаться и вызывать различные аллергические, иммунные реакции, в том числе у детей. Такая продукция помещается на ответственное хранение владельцу, проводятся дополнительные лабораторные исследования, подтверждающие ее качество. И если выявляются те параметры, которые нам Россельхознадзор довел, то такая продукция выводится из оборота", - рассказывает Сергей Горохов, начальник отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Опасный товар возвратят производителю или уничтожают. Пока Россельхознадзор только инициирует проверки, мы отправились на Центральный рынок. Несколько минут поисков и... Вот он, тот самый содержащий антибиотики сыр. По словам продавцов, он является в то же время одним из самых популярных среди иркутян.

Пока запрет на ввоз белорусской молочки носит временный характер. По словам продавцов, на складах достаточный запас сыра, дефицита не будет. Но цены на этот продукт, скорее всего, все-таки вырастут.