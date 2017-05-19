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Автор:
Альфия Еремеева

В Иркутском районе высадили 60 тысяч сеянцев сосны

Опубликовано: 19.05.2017 16:46

Изображение Лес в Приангарье нуждается в восстановлении. Требуется 130 тысяч гектаров тайги. Такая задача у регионального министерства лесного комплекса на этот год - год экологии. Часть плана выполнили уже сегодня. Во всероссийский день посадки леса волонтеры укоренили 60 тысяч сеянцев в Иркутском районе.

Через 25 лет можно будет увидеть результаты сегодняшних трудов. Сажают деревья более 500 волонтеров. Среди них жители ближайшей деревни Никольск в Иркутском районе. Для местных это не просто масштабная акция. "Не можем без слез смотреть на то, что осталось от нашего леса", - говорят они. Ведь еще несколько лет назад в окрестностях собирали грибы и просто отдыхали. "Мы раньше ходили в походы всегда в одно место. Называлось оно "Походное". Там стояли толстые очень сосны. Очень красивое место, рядом бил родник. Но теперь этого места нет, потому что вырублены шикарные леса. Засох родник наш. И места, как такового, не осталось", - сетует Виктория Забалуева, учитель иностранного языка никольской СОШ.

Конкретно на этом участке 8 лет назад бушевал пожар. Сейчас земля готова для новых растений. Хотя почва непростая - песок. Приживется далеко не каждое дерево. Сеянцы сосны для этого - идеальный вариант. За всем посаженным материалом будут следить специалисты, рассказывает министр регионального лесного комплекса Сергей Шеверда, чтобы через несколько десятилетий на этом месте был полноценный лес. "Первая инвентаризация пройдет здесь уже осенью, по приживаемости. Будет определена приживаемость после сегодняшней посадки. Следующая инвентаризация через три года, через пять лет. И уже через семь лет перевод в покрытую лесом площадь должен осуществиться", - говорит Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области.

Понадобилось несколько часов, чтобы заполнить все 15 гектаров новыми сеянцами. И это не последняя массовая посадка леса в этом году. Летом и осенью волонтеры освоят другие площади и другие почвы. План искусственного восстановления - 12 тысяч гектаров.

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