Автор: Виктория Малая

В центре Иркутска временно ограничат движение транспорта

Опубликовано: 19.05.2017 14:27

В воскресенье, 21 мая, на полтора часа перекроют движение по Верхней Набережной и бульвару Гагарина. Конкретно, машинам не дадут передвигаться от Академического моста до улицы Кожова и полностью на бульваре Гагарина до Глазковского моста. Запрет проезда продлится 10.30 до 12.00. Ограничение связано с проведением велопробега "Красная лента" в рамках Всероссийской акции СТОПВИЧСПИД. Заявки на участие в мероприятии подали более ста человек.