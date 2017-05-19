Автор: Маргарита Кислицына

Межрегиональная конференция юристов и правозащитников проходит в Ангарской колонии

Опубликовано: 19.05.2017 14:24

Детская преступность - беда современного общества. Более полутора тысяч преступлений в Приангарье совершили подростки. Что толкает детей за границы закона? Эту проблему на конференции в Иркутске обсуждают ученые, правозащитники, психологи. Площадка для встречи - Ангарская воспитательная колония.

Свое совершеннолетие Данил встретил в рядах заключенных. Срок в ангарской воспитательной колонии ему отбывать еще минимум полтора года. Вспоминает: день, когда суд вынес свой приговор, перевернул все в сознании.

- Я бы просто не пошел туда... Куда тогда я пошел - на преступление. Я бы не стал это совершать. Просто сейчас и в будущем это очень повлияло на мою жизнь. Это просто крест на нормальной работе.

- Но это поздно понимаешь?

- Да. Когда ты уже это сделал. Тогда не задумывался об этом. А сейчас уже все. Не вернуть назад это время.

В Ангарской исправительной колонии 130 воспитанников. Это единственное учреждение подобного типа сразу на три региона: Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию. Сюда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений попадают, по сути, еще совсем дети в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь же заканчивают школу. Имеют возможность получить среднее профессиональное образование в училище. "То есть уже на уровне следственного изолятора мы пытаемся им объяснить, именно на уровне воспитательной службы, что есть семья, есть социум, есть возможность вернуться обратно", - говорит Денис Кодачигов, начальник Ангарской воспитательной колонии ГУФСИН России по Иркутской области.

Как сократить уровень детской преступности и помочь вернуться к реальной жизни после срока? Именно здесь, на территории колонии, эти вопросы решили обсудить юристы, психологи, сотрудники ГУФСИН, уполномоченные по правам ребенка в рамках межрегиональной конференции. "Самое главное - куда они выйдут. Потому что среда, из которой они попадают, не всегда является благоприятной. У нас есть проблемы с поддержанием связи между родственниками. Если дети чувствуют, что их на свободе никто не ждет, то говорить о том, что государство заменит родителей очень сложно",- отмечает Светлана Семёнова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Чувствуя свою ненужность, подростки часто вновь решаются переступить черту закона. Элементы криминальной субкультуры, которые оправдывают и даже поощряют преступный образ жизни, все больше заражают детей в наше время. Это еще одна из основных тем конференции. Доцент кафедры уголовного права, руководитель Иркутского молодежного фонда правозащитников Марианна Садовникова считает: эти рамки доступного стирают не дети, а взрослые. "Эти дети, они не были нужны школе, они не нашли себя в каких-то позитивных сообществах, чаще всего они не занимались спортом, а если и пытались, то как-то не нашли там себе места. По разным причинам. Нужно на сегодняшний день признать, что общество делает слишком мало для того, чтобы они не преступили эту черту", - говорит Марианна Садовникова, доцент кафедры уголовного права ЮИ ИГУ.

Межрегиональная конференция продлится два дня. Главное, участники пообщаются с воспитанниками колонии и постараются посмотреть на проблемы их глазами.