Автор: Ирина Белогривая

Иркутянин, стрелявший в охранника рынка, пришел в полицию с повинной

Опубликовано: 19.05.2017 14:18

Правда, на случившееся у него своя версия. В отделение мужчина пришел со своим адвокатом. Как нам пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, уже завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

16 мая мужчина пытался заехать на своем авто на территорию рынка, но охрана ему не дала этого сделать. Тогда иркутянин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в охранника. Пострадавшего увезли в больницу, а виновник скрылся с места происшествия. Его машину позже нашли госавтоинспекторы брошенной в районе Затона.

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