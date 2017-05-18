Автор: Марина Беклемишева

Иркутские акробаты покорили "Кубок Сибири"

Опубликовано: 17.05.2017 17:34

Они привезли 18 медалей с соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Сразу 5 наград в копилке Анастасии Кравцовой.

Вот она, восходящая, а лучше сказать, взлетающая звезда акробатики. В 2009 году Настя увидела репортаж о победах иркутских спортсменов. Потом пришла во дворец спорта "Юность" и... осталась. Сейчас в ее копилке больше 100 медалей престижных соревнований. Все 8 лет Настя занимается у легендарного тренера Полины Рогачевой. "Она очень добрая, но иногда, конечно, жесткая. На соревнованиях поддерживает всегда морально. Когда прыгаю, новые элементы изучаю, страшно. Но потом я привыкаю", - говорит Анастасия Кравцова, призер "Кубка Сибири"-2017.

На всероссийских соревнованиях "Кубок Сибири" в Новосибирске Анастасия завоевала пять медалей: две серебряных в личном первенстве и три - в командном. Там же девушка выполнила норматив мастера спорта. Полина Рогачева своей воспитанницей гордится. "Ни одно соревнование у нее не прошло без финальных выходов. Это самый главный результат. Мало того, ни одни соревнования она не проиграла, у нее всегда 3, 4, 5 медалей. Ответственная, собираться она умеет очень хорошо", - рассказала Полина Рогачева, тренер по акробатике, заслуженный работник физической культуры России.

Уже второй год ездить на соревнования спортсменке помогает общественная организация клуб "Губерния". У семьи Кравцовых оплатить проезды и проживание возможности нет. "Об истории Анастасии мы узнали из газет, что есть способная девочка-гимнастка, которая нуждалась в помощи, чтобы съездить на соревнования. После этого мы познакомились с ней, увидели ее результаты и стали активно помогать", - сказал Иван Матвеев, член общественной организации "Клуб "Губерния".

В июле Настя отправится на летнюю спартакиаду учащихся России в Краснодар. А в сентябре ее ждет 3-й этап соревнований "Надежды России" в подмосковном Раменском.