Автор: Клим Куликов

Завершилось первенство страны по карате

Опубликовано: 17.05.2017 17:30

Иркутские каратисты - одни из лучших в стране. Представители Приангарья на первенстве страны, которое прошло в Орле, выиграли 6 медалей. Две из них золотые. Иркутск представляли семь человек. А всего своих спортсменов выставили 43 региона. Лучшего выявляли в ката, кумитэ и командном ката. Одну из золотых медалей выиграла Дарья Пирва, которая получила после соревнований 2-й взрослый разряд.

Дарья Пирва, победитель первенства России по карате: Мы очень усердно тренировались. Делали като - бой с тенью. Кумитиэ - та категория, в которой я заняла первое место. Тянулись каждый день с понедельника по субботу.

Артем Петров, руководитель федерации всестилевого карате: Так как мы ехали первый раз, мы не знали уровень участников. Мы готовились, боялись. Всегда же боишься того, чего не знаешь. Поэтому приходилось тренироваться по два-три раза в день. Приехали и поняли, что неплохо тренировались.

После Орла иркутяне участвовали в олимпиаде боевых искусств. Она проходила на Алтае. Там каратисты выиграли 11 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. И заняли третье общекомандное место, уступив лишь хозяевам и Красноярску.

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