Автор: Екатерина Лыкова

Татьяна Шаманова стала чемпионкой России в индивидуальной велогонке

Опубликовано: 17.05.2017 17:25

Усольчанка Татьяна Шаманова на велосипеде добралась до золотых вершин. Она стала чемпионкой России в индивидуальной гонке. Чемпионат по велоспорту-шоссе проходил в Майкопе.

Дистанцию в 10 километров в гору Татьяна Шаманова проехала за 33 минуты и 17 с половиной секунды. В первой десятке оказалась и спортсменка из Шелехова Анастасия Пляскина, она стала шестой. Татьяна Шаманова - одна из лидеров в сборной команды страны, ее называют горной королевой, рассказывают тренеры. Велосипедистка будет претендовать на место в сборной России для участия в Олимпийских играх.

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