Автор: Татьяна Алексеева

Две книги Евгения Хохрякова вышли в свет

Опубликовано: 17.05.2017 17:23

Кошмар на страницах книги - это интригует. Рассказы о приключениях котенка с необычным именем представлены вниманию иркутских читателей. У прозаика Евгения Хохрякова вышли из печати сразу две книги. Обе они о детстве, но написаны главным образом для взрослой аудитории. Для людей, которым важно сохранить в душе мечту.

"Здравствуйте, я ваш Кошмар. Жили-были девушка и бабушка. И гостила у них маленькая девочка, котенок. Она была настолько маленькая, что когда пряталась в дедушкин тапок, он ее не всегда замечал".

У девочки по имени Кошмар есть реальный прототип. Встретилась как-то раз в жизни писателю Евгению Хохрякову кошка, которая и стала героем его новой книги. Автор говорит: она без передышки мурлыкала свои детские истории. Идея записать ее рассказы пришла сразу. А помогли воплотить ее юные иркутские художники, обычные школьники. Каждый из них теперь тоже считается автором этой книги. Несколько раз такой необычный коллектив собирался вместе, обсуждали, как должна выглядеть героиня, какой у нее характер и о чем она рассказывает. О добре, утверждает Евгений Хохряков.

О доброте и книга писателя "Приключения Сереги и его друзей". В ней реальные истории трех одноклассников, друзей, сибирских мальчишек. Понятие родины для них - это поселок, где они живут, и с него начинается вся жизнь. "Они любят маленькую родину свою. И когда я дал почитать эту книгу трем своим товарищам, это еще в 80-годах было, они сказали, это, скорее, книга для взрослых. И когда они читали эту книгу своим внукам, внуки спрашивали: у вас правда было такое детство?" – рассказал Евгений Хохряков, прозаик.

Детские это рассказы или взрослая литература? На этот вопрос читатели ответят сами. Обе книги Евгения Хохрякова уже готовы открыть свои секреты любителям чтения.

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