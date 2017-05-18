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Автор:
Виктория Малая

Сложное хирургическое вмешательство без кровопотери

Опубликовано: 17.05.2017 17:19

Изображение Поставят на ноги после аварии. В отделении травматологии Иркутской областной больницы сегодня провели сложную операцию. Мужчина получил тяжелую травму, но следов от нее практически не останется. Почему? Репортаж из операционной подготовила съемочная группа программы "Новости".

Пациент в сознании, а операцию делают всего через три прокола. Травма тяжелая: внутрисуставной перелом головки бедра. Житель Тувы попал в серьезное ДТП в Иркутске. Сегодня хирурги областной больницы провели ювелирную работу. Манипуляции проходят на площади около одного сантиметра. Хирурги комментируют происходящее прямо во время операции. "Уже мы определили, где находится перелом. Удалили этот внутрисуставной фрагмент. Обнаруживаем еще несколько внутрисуставных фрагментов, один из них видно на видеокамере. Сложность в том, что сустав сам по себе очень мощный, окружен мышцами и связками. Чтобы его визуализировать, требуется специальное оборудование", - говорит Руслан Дмитриев, заведующий травматологическим отделением ИОКБ.

Хирургическое вмешательство длится около 40 минут. Тазобедренный сустав - самый крупный в организме человека. При обычной операции открытым способом период восстановления длительный - 48 часов в кровати, болевые ощущения плюс риск осложнений. При эндоскопии все проходит иначе. "Выполняется через три, четыре, возможно, пять проколов по восемь миллиметров. Зашиваются эти проколы одним швом. Болевой синдром минимальный, иногда даже на следующий день отсутствует. Если бы это была открытая операция, то это было бы большое вскрытие сустава, расслоение большого количества мышц с кровопотерей", - объясняет Денис Егоров, травматолог отделения травматологии ИОКБ.

Уже в течение первой недели после хирургического вмешательства пациент начнет разрабатывать сустав. Некоторое время будет ходить на костылях. Это нужно, чтобы исключить негативные последствия. Ну и большой плюс такой операции - это косметический эффект, маленькие шрамы будут практически не заметны.

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