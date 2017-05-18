Автор: Николай Бессонов

Укладка асфальта в дождь. За качество спросят строже

Опубликовано: 17.05.2017 17:07

Дождь ремонту не помеха. Видимо, так решили подрядчики, которые работают над реконструкцией Байкальского тракта.

В соцсетях появились фотографии и видео. Их сделали сегодня утром. Видно, как дорожники лопатами выравнивают еще горячий асфальтобетон и укатывают его катками во время сильного дождя. Очевидцы не оценили такого трудолюбия и усомнились в том, что дорога теперь прослужит долго. Ведь сопровождает работы сильный дождь. Публикация уже собрала в сети массу гневных комментариев. Так нарушают ли технологию подрядчики, нам прокомментировали в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. "Строительный контроль зафиксировал эти факты, обозначил, что здесь нужно особое внимание, будут проведены более тщательные лабораторные испытания. Определен будет объем, и в случае несоответствия качества асфальт будет демонтирован. Ну а в целом хотелось бы отметить, что это именно участки, которые нужны для временного объезда. Они после того, как объезды будут не нужны, будут демонтированы в полном объеме", - сказал Евгений Липатов, замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

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