Автор: Яна Романова

Погорельцы получат земельные участки бесплатно

Опубликовано: 17.05.2017 17:03

Пострадавшие от пожаров в конце апреля получат земельные участки бесплатно и вне очереди. Поправки в областной закон сегодня приняли депутаты Законодательного собрания на заседании сессии. Еще один важный вопрос социальной сферы: школьников из многодетных и малоимущих семей обеспечат бесплатным питанием.

Почти три недели прошло с трагедии в Иркутской области. Пострадали несколько населенных пунктов, сгорели десятки жилых домов в Киренском, Зиминском, Аларском районах, Саянске. Вопрос помощи погорельцам необходимо окончательно решить до холодов. Внимания к каждой семье на этой неделе потребовал и Владимир Путин, находясь в Иркутске. "В совещании, которое провел президент Владимир Путин, возник вопрос о надворных постройках. Сегодня готовится выделение леса. То есть вся палитра возможностей включена в этот процесс", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

И поэтому депутаты вносят в региональный закон поправки. Это значит, что пострадавшим от пожаров смогут выделить земельные участки бесплатно.

Бесплатно будет доступно со следующего года и школьное питание. Еще один законопроект принят в окончательном чтении. Меру социальной поддержки предоставят для учащихся из многодетных и малоимущих семей. Ко второму чтению, рассказывает вице-спикер областного парламента Андрей Лабыгин, от депутатов поступило две поправки. "Поправками устанавливается механизм расчета стоимости бесплатного питания детей из малоимущих семей, который учитывает потребность учеников в пищевых веществах, территориальную дифференциацию цен в Иркутской области и реальный уровень потребительских цен на продукты", - сообщил Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

А в рамках правительственного часа депутаты рассмотрели вопрос реализации госполитики в сфере обращения с отходами производства и потребления в Иркутской области. Все более подробно расскажем уже завтра в программе Законодатель на СТС в 19.45. Не пропустите!