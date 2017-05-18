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Автор:
Альфия Еремеева

Коммунальщики переходят на летний режим работы

Опубликовано: 17.05.2017 16:58

Изображение С 15 мая во всех домах Иркутска отключают отопление. По закону подачу тепла прекращают, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов по Цельсию. Впрочем, жители многоквартирных домов могут сами продлить отопительный сезон. Для этого им нужно обратиться в свою управляющую компанию.

Алексей Яковченко, генеральный директор Западного управления ЖКС г.Иркутска: Жители могут принять решение на общем собрании собственников, оформить свое решение протоколом "Об изменениях сроков отопительного сезона". Мы этот протокол отправляем в ресурсоснабжающую организацию и производим отключение. Либо, наоборот, продление отопительного периода. Протокол решения согласия собственников - 100% собственников, чтобы исключить разногласия среди жильцов.

Светлана Колотовкина, глава Свердловского округа г.Иркутска: Управляющие компании на территории округа в настоящее время завершили работу в рамках отопительного сезона. Отопление отключено. ТСЖ и ЖСК принимают решения самостоятельно в соответствии с решением собственников жилья об отключении.

И сразу после того, как остынут батареи, начнется подготовка к следующему отопительному сезону. В первую очередь, все системы в Иркутске пройдут гидравлические испытания. Для этого в городе будут поэтапно отключать горячую воду. А уже после проверки специалисты составят план ремонта тепловых сетей.

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