Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном": гость программы - Ирина Ежова

Опубликовано: 17.05.2017 16:08

Главная мама Иркутска сегодня придет в студию нашей программы "Разговор о важном". Ирина Ежова рассказала о том, стали ли роды для нее рутиной или продолжают быть чудом, падали ли мужчины на партнерских родах в обморок, с чего начинается ее утро, кто главный человек в ее жизни и что сложнее: быть главным врачом городского перинатального центра или председателем городской думы. Не пропустите. Программа "Разговор о важном" в 19.30 на канале "Домашний".