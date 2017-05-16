Автор: Анастасия Байдракова

Новые парки появятся в малых городах Иркутской области

Опубликовано: 16.05.2017 18:49

Регион - один из лидеров в стране по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом на форуме в Саратове сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

На федеральном уровне проект назвали приоритетным, он начал действовать в этом году и рассчитан до 2022-го. В Иркутской области в нем участвуют 13 городов. На их благоустройство из федерального бюджета выделили 450 миллионов рублей и больше 200 миллионов рублей из региональной казны. Муниципальные программы для реализации проекта должны утвердить в Иркутской области до 25 мая.

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