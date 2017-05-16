Автор: Маргарита Кислицына

Улица Верхняя Набережная станет односторонней

Опубликовано: 16.05.2017 18:14

Безопасность или комфорт? Уже этим летом улица Верхняя Набережная в Иркутске станет односторонней. Эта новость вызвала волну негодования среди автомобилистов. Но и жителей расположенных вдоль улицы домов не успокоила.

Сергей Сидоров живет на улице Верхняя Набережная в Иркутске еще с брежневских времен. Вспоминает эту дорогу в 80-е: гравийка, играют дети, за день проезжает машин пять, и то, казалось, много. Сегодня на оживленную улицу местные жители выходят с опаской. "Ну сами поймите, ни воды не принести. А ведь у многих же здесь дети! Попробуй выскочить. Собьют же. Летят-то, клоуны какие! Светофоров нет. Они все сюда рвутся. Здесь аварии постоянно. Почти каждый день бьются. Вообще можно было бы закрыть это движение", - считает Сергей Сидоров, житель дома на ул.Верхняя Набережная.

В некоторых местах дорога настолько узкая, что не могут разъехаться даже две легковушки. Ограждений практически нет. С одной стороны - заборы, с другой - овраг. Результат - регулярные аварии. Не закрыть для движения, но оставить в одном направлении. Такое решение приняли дорожные инспекторы. На участке от 107-го до 65-го домов двигаться можно будет только в сторону Академического моста. С этим категорически не согласны автомобилисты. В часы пик Верхняя Набережная сильно разгружает другую улицу - Байкальскую. "Байкальская очень загруженная. И, получается, мы сюда когда выходим, у нас прямая улица и светофоров нет, не задерживается движение, п пробок не создается. Так же и на Байкальской. Почему все и стараются с Байкальской уйти", - говорит Сергей Королев, автовладелец.

Полицейские уверяют: такое решение было единственно возможным. "Почему именно в этом направлении движение. На данной территории имеются параллельные улицы, такие как Коммунистическая, Седова, по которым можно осуществлять движение в сторону как улицы Байкальской, так и Верхней Набережной", - объяснил Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Нововведения вступят в силу с уже с 5 июня. Нагрузка на дорогу упадет. Частично. Но асфальт продолжит разрушаться. Капитальный ремонт этого участка Верхней Набережной в мэрии обещают провести только через год.