виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+21
Ср
ночь
+11/+13
Ср
утро
+9/+11
Ср
день
+10/+12

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5258
Евро/Рубль:
  61.8449

По данным ЦБР (2017.05.16)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.05.2017 (71.25)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Улица Верхняя Набережная станет односторонней

Опубликовано: 16.05.2017 18:14

Изображение Безопасность или комфорт? Уже этим летом улица Верхняя Набережная в Иркутске станет односторонней. Эта новость вызвала волну негодования среди автомобилистов. Но и жителей расположенных вдоль улицы домов не успокоила.

Сергей Сидоров живет на улице Верхняя Набережная в Иркутске еще с брежневских времен. Вспоминает эту дорогу в 80-е: гравийка, играют дети, за день проезжает машин пять, и то, казалось, много. Сегодня на оживленную улицу местные жители выходят с опаской. "Ну сами поймите, ни воды не принести. А ведь у многих же здесь дети! Попробуй выскочить. Собьют же. Летят-то, клоуны какие! Светофоров нет. Они все сюда рвутся. Здесь аварии постоянно. Почти каждый день бьются. Вообще можно было бы закрыть это движение", - считает Сергей Сидоров, житель дома на ул.Верхняя Набережная.

В некоторых местах дорога настолько узкая, что не могут разъехаться даже две легковушки. Ограждений практически нет. С одной стороны - заборы, с другой - овраг. Результат - регулярные аварии. Не закрыть для движения, но оставить в одном направлении. Такое решение приняли дорожные инспекторы. На участке от 107-го до 65-го домов двигаться можно будет только в сторону Академического моста. С этим категорически не согласны автомобилисты. В часы пик Верхняя Набережная сильно разгружает другую улицу - Байкальскую. "Байкальская очень загруженная. И, получается, мы сюда когда выходим, у нас прямая улица и светофоров нет, не задерживается движение, п пробок не создается. Так же и на Байкальской. Почему все и стараются с Байкальской уйти", - говорит Сергей Королев, автовладелец.

Полицейские уверяют: такое решение было единственно возможным. "Почему именно в этом направлении движение. На данной территории имеются параллельные улицы, такие как Коммунистическая, Седова, по которым можно осуществлять движение в сторону как улицы Байкальской, так и Верхней Набережной", - объяснил Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Нововведения вступят в силу с уже с 5 июня. Нагрузка на дорогу упадет. Частично. Но асфальт продолжит разрушаться. Капитальный ремонт этого участка Верхней Набережной в мэрии обещают провести только через год.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.1165871620178 Sec.