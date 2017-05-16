Автор: Клим Куликов

Стрельба на рынке в Ново-Ленино. Ранения получил охранник

Опубликовано: 16.05.2017 18:07

Стрельбой закончился конфликт на одном из рынков в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Все произошло сегодня днем. Посетитель и охранник вступили в словесную перепалку. Мужчина хотел заехать на территорию рынка на авто, но получил отказ.

В ходе конфликта разгневанный покупатель достал травматический пистолет и начал стрелять в охранника. По словам свидетелей, всего было четыре выстрела. Молодой человек начал убегать и упал возле торговых прилавков. "Сотрудники полиции уже установили предполагаемого виновника инцидента. И в настоящее время принимают максимум усилий для поимки и привлечения его к ответственности", - сообщил Герман Струглин, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Охранника сразу же госпитализировали. По предварительной информации, он получил травму груди и живота. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

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