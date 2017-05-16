Автор: Внеш. корр.

Смотрите "Разговор о важном" в 19.30 на канале "Домашний"

Опубликовано: 16.05.2017 17:47

О кино, собаках и путешествиях. Сегодня в гостях у программы "Разговор о важном" известный польский режиссер и сценарист Кшиштоф Занусси. Мастер лично представил иркутянам свои картины в рамках дней польского кино. В интервью нашему журналисту Занусси поделился впечатлениями от встреч со зрителями, дал несколько советов молодым режиссерам и рассказал, почему уже много лет двери его дома в Варшаве открыты для путешественников из разных уголков планеты. Смотрите "Разговор о важном" в 19.30 на канале "Домашний".