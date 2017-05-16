Автор: Внеш. корр.

Иркутск начинается с окон

Опубликовано: 16.05.2017 17:23

Уникальные деревянные наличники по сей день не оставляют равнодушными художников и фотографов. Для иркутянок Оксаны Романовой и Любови Аполь окна - главный источник вдохновения. О том, как история сохраняется в творчестве, расскажем в следующем материале.

У чуда старинного деревянного зодчества теперь появился гипсовый двойник. Городские окна стали источником творческого вдохновения для мастерицы Оксаны Романовой. Гуляя по родному Иркутску, она всегда любовалась красотой и неповторимостью оконных наличников. И решила создавать свои неповторимые шедевры. Интерьерные панно настолько схожи с оригиналом, что порой отличаются всего несколькими деталями.

Долгое время Оксана Романова занималась цветочными композициями. На создание панно с окнами вдохновили публикации фотографов, интересующихся темой старины. Сейчас идет работа над окном дома на улице Декабрьских Событий. Труд хоть и творческий, но кропотливый. Подготовить форму, разукрасить в несколько этапов. Но мастеру такое занятие только в радость. "Соприкоснувшись с этой темой, я поняла, что в этих старых домах, в этих окнах, живет дух нашего города. Эти дома рядом с нами, в них живут люди, они не музейные экспонаты, их, конечно, очень важно сохранить и передать потомкам, потому что это уже уходящая история", - считает Оксана Романова, художник.

Неповторимые окна Иркутска притягивают внимание не только художников. Любовь Аполь начала фотографировать их еще в школе. Но, повзрослев, выбрала профессию юриста. В декретном отпуске решила возобновить увлечение. Создала фотопроект в социальной сети. Там она не только публикует свои оригинальные снимки, но и старается поделиться с подписчиками историей деревянных узоров. "На наличниках и над дверьми вырезаны две птицы, которые лапками держат дерево. Это дерево - тоже древнейший символ, мировое дерево называется. Также на фронтоне изображены драконы. Это тоже очень интересно. Сначала кажется, что это простые завитки, загогулинки, цветочки, но, если начинать это рассматривать, можно увидеть много интересного, что не просто даже красиво, но влечет за собой интересный, глубокий, смысл", - говорит Любовь Аполь, автор проекта виртуального музея деревянной архитектуры.

Фотограф-энтузиаст мечтает, что ее работы станут основой какого-нибудь исторического сборника. А Оксана Романова продолжит отливать иркутские окна из гипса. Площадка для творчества у обеих огромная. Главное, чтобы деревянное зодчество нашего города сохранилось еще на долгие годы.