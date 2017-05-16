виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+21
Ср
ночь
+11/+13
Ср
утро
+9/+11
Ср
день
+10/+12

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5258
Евро/Рубль:
  61.8449

По данным ЦБР (2017.05.16)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 15.05.2017 (71.25)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Иркутск начинается с окон

Опубликовано: 16.05.2017 17:23

Изображение Уникальные деревянные наличники по сей день не оставляют равнодушными художников и фотографов. Для иркутянок Оксаны Романовой и Любови Аполь окна - главный источник вдохновения. О том, как история сохраняется в творчестве, расскажем в следующем материале.

У чуда старинного деревянного зодчества теперь появился гипсовый двойник. Городские окна стали источником творческого вдохновения для мастерицы Оксаны Романовой. Гуляя по родному Иркутску, она всегда любовалась красотой и неповторимостью оконных наличников. И решила создавать свои неповторимые шедевры. Интерьерные панно настолько схожи с оригиналом, что порой отличаются всего несколькими деталями.

Долгое время Оксана Романова занималась цветочными композициями. На создание панно с окнами вдохновили публикации фотографов, интересующихся темой старины. Сейчас идет работа над окном дома на улице Декабрьских Событий. Труд хоть и творческий, но кропотливый. Подготовить форму, разукрасить в несколько этапов. Но мастеру такое занятие только в радость. "Соприкоснувшись с этой темой, я поняла, что в этих старых домах, в этих окнах, живет дух нашего города. Эти дома рядом с нами, в них живут люди, они не музейные экспонаты, их, конечно, очень важно сохранить и передать потомкам, потому что это уже уходящая история", - считает Оксана Романова, художник.

Неповторимые окна Иркутска притягивают внимание не только художников. Любовь Аполь начала фотографировать их еще в школе. Но, повзрослев, выбрала профессию юриста. В декретном отпуске решила возобновить увлечение. Создала фотопроект в социальной сети. Там она не только публикует свои оригинальные снимки, но и старается поделиться с подписчиками историей деревянных узоров. "На наличниках и над дверьми вырезаны две птицы, которые лапками держат дерево. Это дерево - тоже древнейший символ, мировое дерево называется. Также на фронтоне изображены драконы. Это тоже очень интересно. Сначала кажется, что это простые завитки, загогулинки, цветочки, но, если начинать это рассматривать, можно увидеть много интересного, что не просто даже красиво, но влечет за собой интересный, глубокий, смысл", - говорит Любовь Аполь, автор проекта виртуального музея деревянной архитектуры.

Фотограф-энтузиаст мечтает, что ее работы станут основой какого-нибудь исторического сборника. А Оксана Романова продолжит отливать иркутские окна из гипса. Площадка для творчества у обеих огромная. Главное, чтобы деревянное зодчество нашего города сохранилось еще на долгие годы.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9180951118469 Sec.