Автор: Екатерина Лыкова

Директора рынка в Листвянке задержали по подозрению во взяточничестве

Опубликовано: 16.05.2017 17:12

Остались без золотой рыбки и у разбитого корыта. Директора и заместителя одного из рынков в поселке Листвянка задержали по подозрению во взятке. По версии следователей, один из предпринимателей отдал сто тысяч рублей в обмен на торговое место.

Сразу после передачи денег директора и его заместителя задержали. Возбудили уголовное дело. По статье "Получение взятки" грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Решают вопрос об избрании им меры пресечения.

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