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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 16.05.2017 14:21

Изображение Баскетбольный "Иркут" временно осиротел. Он лишился главного тренера. А уроженцы Приангарья Роман Зобнин и Федор Кудряшов попали в расширенный состав сборной России по футболу.

Баскетбольный клуб "Иркут" лишился главного тренера. Наставник Алексей Лобанов на днях подписал контракт с командой "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды. С его именем у иркутского баскетбола связан самый громкий успех, а именно: под руководством Алексея Лобанова в этом году "оранжево-черные" выиграли серебряные медали суперлиги-1. "Долго раздумывать над предложением, поступившим из Ревды, я не стал. Это большой, амбициозный клуб с богатыми традициями. Мне хочется расти вместе с игроками и показывать хороший результат, так как задачи стоят самые высокие", - сказал Алексей Лобанов, бывший главный тренер БК "Иркут".

Кроме Иркутска, Лобанов работал с командой из Твери и был помощником главного тренера "Нижнего Новгорода" в единой лиге ВТБ.

4 медали различного достоинства привезла из Калининграда сборная Приангарья по кикбоксингу. Там проходили чемпионат и первенство России. В соревнованиях участвовали 300 спортсменов из 40 регионов страны. В весовой категории 60 килограммов среди юниорок 17-18 лет серебро у Александры Афанасьевой. В весе 48 килограммов третье место заняла Елизавета Занина. Среди мужчин также третьими стали Степан Гулевич из Усть-Илимска и Виктор Буйнов из Братска.

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