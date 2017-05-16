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Автор:
Екатерина Лыкова

Выставка начинающих художников откроется в Иркутске

Опубликовано: 16.05.2017 14:18

Изображение Хочу стать художником. Научиться рисовать по силам каждому целеустремленному человеку. Это доказывают на курсах живописи Иркутского художественного колледжа имени Копылова. Начинающие с ноля ученики уже через год готовы представить свои работы на выставках. Экспозицию их работ откроют сегодня в Иркутске.

Разбираться во всех оттенках живописи пока еще помогают преподаватели. А вот творческого запала у учеников хватает. Ведь сюда приводят мечты. В повседневной жизни врачи, геологи, менеджеры - люди самых разных профессий здесь пробуют стать художниками.

Татьяна Афанасьева - первоклашка, так ласково называют преподаватели учеников. Со школы хорошо рисовала, но времени развивать способности не было. В этом году психолог по образованию решила взяться за кисть. "Когда ты глядишь на картину, испытываешь такое вот ощущение радости и восторга, когда у тебя что-то получается. Когда, допустим, ты просто кисточкой и красками что-то делаешь на холсте или на ткани, как я сейчас, и тут получается такое вот искусство, очень красивое и живописное. То есть вот это меня очень сильно привлекает", - делится Татьяна Афанасьева.

Начинают с акварели и пастели, а на втором году обучения пробуют работать с маслом. Ученики говорят: первые картины и работы через несколько месяцев значительно отличаются. Сравнивать учат себя исключительно с самим собой. "Есть ребята, девчата, конечно, которых можно было бы назвать уже не маститыми художниками, нет, конечно. Но можно сказать, что они уже достаточно самостоятельные и могут писать картины сами, и эти картины можно воспринимать на достаточно профессиональном уровне", - отметила Лариса Берначук, преподаватель Иркутского художественного колледжа имени Копылова.

После того как покорена первая вершина, близкие и родственники, начинающие художники собирают выставки. Итог этого года - экспозиция "Ощущение реальности". Лучшие работы на ней представили 20 человек. Картины разных жанров: натюрморты, пейзажи, которые написаны, в том числе, с помощью кофейных зерен, и один из самых трудоемких видов - портреты. За них взялись наиболее опытные ученики. Вдохновиться опытом начинающих художников можно в галерее на улице Бабушкина. Выставка продлится две недели.

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