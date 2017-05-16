Автор: Марина Беклемишева

"Ночь музеев-2017" пройдет по всей России 20 мая

Опубликовано: 16.05.2017 14:13

Иркутск по традиции присоединится к культурной акции. В этот день музеи будут работать до позднего вечера, предлагая посетителям поучаствовать в мастер-классах, квестах, посетить выставки, концерты и интерактивные программы.

Например, Иркутский краеведческий проведет игру "В поисках артефактов". В художественном пройдет "Эконочь музеев" под знаком года экологии. В этот вечер входной билет в музей можно приобрести не за деньги, достаточно принести и сдать пять использованных батареек. А в музее декабристов программу назвали "Ностальгия по настоящему". Там предлагают перенестись в эпоху СССР. Подробную программу можно найти на сайтах музеев.

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