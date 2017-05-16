Автор: Татьяна Алексеева

До 1 ноября в Иркутске реконструируют Покровскую развязку

Опубликовано: 16.05.2017 14:11

Четвертый, последний, этап работ начнется в ближайшие дни на пересечении улиц Сурнова и Ново-Ленинской объездной дороги. Подрядчику предстоит реконструировать 2 километра дорожного полотна. Это позволит повысить безопасность движения, снизить потери времени для автомобилистов.

До этого реконструкцию провели на участке проезда за рынком "Покровский" между улицами Сурнова и Рабочего Штаба. Обустроили дополнительные полосы движения, тротуары, остановочные пункты с павильонами, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, а также оборудовали светофор на пересечении с улицей Челябинская.

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