Автор: Алексей Келэвро

Дорожное покрытие на Байкальской подрядчик восстанавливает за свой счет

Опубликовано: 16.05.2017 14:09

Переделал за свой счет. Новое дорожное покрытие на улице Байкальская в Иркутске подрядчик восстанавливает за собственные средства. Сейчас заменили около километра полотна от остановки "Волжская" до остановки "Диагностический центр". Ремонт провели в рамках гарантийных обязательств.

В марте этого года мэр Иркутска Дмитрий Бердником лично выезжал на проверку и указал подрядчику на недочеты. Тогда подрядчик сослался на сбой при изготовлении материалов на заводе. Сейчас на внешний вид покрытие выглядит ровно, однако специалисты взяли пробы, их отвезут в лабораторию. На этом работа над ошибками не закончится. "Сейчас дальше поедем проверять. Есть уже замечания по улице Цимлянская, Байкальская и другим. Ряд замечаний, и подрядчик их будет устранять. Будем тщательно к этому подрядчику подходить. Полный контроль, ежедневно, где он выходит на участок, будем контролировать", - заверил Руслан Батраченко, замначальника департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Начиная с 2016 года, эта подрядная организация произвела работы на 60 тысячах квадратных метров в Иркутске, 8 из них забраковали. Гарантийный срок составляет три года, в течение этого времени подрядчик будет переделывать все, что постелили неправильно или халатно.

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