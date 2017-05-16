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Автор:
Яна Романова

Владимир Путин провел в Иркутске расширенное заседание

Опубликовано: 16.05.2017 14:05

Изображение Ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт. Такое поручение в Иркутске на совещании дал президент Владимир Путин. До поздней ночи глава российского государства проводил в областном центре расширенное заседание с руководителями Приангарья, Бурятии, Якутии и Тюменской области.

Владимир Путин открывает совещание и говорит о слаженной работе пожарно-спасательных служб, главное - не допустили гибели людей. Наиболее сильно от пожаров в конце апреля пострадали Иркутская область и Бурятия. Огонь бушевал в шести населенных пунктах, сгорели десятки жилых домов. "Как известно, денежные выплаты в связи с утратой имущества уже ведутся, прошу региональные власти держать этот вопрос под контролем. Если есть необходимость, оказать людям помощь в оформлении соответствующих документов. Нужно максимально оперативно реагировать на заявления пострадавших. Без лишней бюрократии все провести. Еще один приоритет - ремонт и строительство жилья взамен разрушенного пожарами либо приобретение нового взамен", - подчеркнул Владимир Путин, президент РФ.

В совещании участвуют федеральные министры, главы Бурятии, Якутии, Тюменской области и мэры территорий Иркутской области, которые не пощадил огонь - Саянск, Аларский и Киренский район. Кстати, у последнего наибольший ущерб. Один только поселок Бубновка выгорел почти дотла, сгорели и школа, и детский сад, и жилые дома. На улице остались больше 300 человек. Сейчас люди в пунктах временного размещения, у родственников. "Поселок сильно пострадал, социальной сферы нет. Хотелось бы обратится с просьбой к Министерству экономического развития о согласовании о ликвидации поселка Бубновка, люди готовы ждать этих всех решений, ищут варианты для приобретения жилья, и, конечно, они надеются на лучшую жизнь",- сказал Кирилл Свистелин, мэр Киренского района.

Глава государства говорит, что решение о ликвидации поселка будет принято, тем более что там нет рабочих мест. Пострадавших нужно переселить в новое жилье с лучшими условиями жизни, подчеркивает Путин.

Вторым по объему нанесенного пожаром ущерба стала деревня Вершина Аларского района, там сгорели семь домов, без крова остались 16 человек. Каждой семье выделят 125 кубометров леса для строительства жилья и по 25 кубов для возведения хозяйственных построек. Также всю необходимую помощь оказывают погорельцам из Саянска, Зиминского, Заларинского районов и Черемхово. "Правительством Иркутской области в адрес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 267 миллионов рублей для строительства либо приобретения жилья гражданам, потерявшим в 5 районах его в результате этой чрезвычайной ситуации", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В заключение Владимир Путин дал поручение: ни один из пострадавших не должен быть забыт.

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