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Автор:
Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 12.05.2017

Опубликовано: 12.05.2017 20:48

Герои сюжетов этого выпуска вдохновляли и удивляли журналистов. В первой части программы мы расскажем об особенных детях, которые нуждаются в специализированной помощи психологов, врачей и педагогов. Для них в Иркутске работает центр "Лекотека", где обучение проходит в форме игры. Эпитеты для второй части выпуска: спорт, грация и красота. Не просто движения, импульс жизни. В Приангарье прошел фестиваль, в котором танцевали люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Рядом с колясочниками выступали профессиональные спортсмены. Зажигательные и романтические "Танцы на колясках" вызывали полный восторг зрителей.



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