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Автор:
Внеш. корр.

Новости медиахолдинга "АС Байкал ТВ" отключил кабельный оператор "Ростелеком"

Опубликовано: 12.05.2017 17:34

Изображение "Нет новостей в эфире!" - с такими жалобами в редакцию программы "Новости" стали обращаться зрители. За последние две недели сотни звонков и сообщений. Включая канал, чтобы посмотреть свежий выпуск, люди не видят его в сетке. В чем причина и каков выход из этой ситуации, расскажем далее.

Кто-то удивляется, кто-то злится, кто-то растерян, кто-то беспокоится. Комментарии в социальных сетях и на сайте медиахолдинга "АСБайкалТВ", звонки в редакцию сводятся к одному: зритель потерял выпуски новостей в эфире. "Это связано с тем, что "Ростелеком" решил перейти на цифровое вещание. И руководство филиала в Новосибирске решило убрать региональные врезки и вещать только московские каналы. Поэтому абоненты "Ростелекома" не видят ни "Утренний коктейль", ни "Новости", - объяснил Алексей Монастыршин, технический директор медиахолдинга "АС Байкал ТВ".

Главная цель цифрового вещания - предоставить качественный сигнал в каждом регионе. Но получилось, что, выполняя закон, как пояснили нам в "Ростелекоме", они лишили зрителей региональных программ. Такое решение приняли в новосибирском офисе, руководитель которого не потрудился вникнуть в ситуацию относительно Иркутска. "Переход с одного мультиплекса на другой. Вещание каналов сейчас будет несколько иным. Поэтому все региональные новости, местные новости, они все убираются. К сожалению, это будет на постоянной основе", - сообщили специалисты службы технической поддержки "Ростелеком".

Между тем в сети другого крупного провайдера - Дом.ру - наши программы в эфире по-прежнему есть. С раннего утра развлекательный "Утренний коктейль". Выпуски новостей выходят на СТС в 14.30, 19.30 и полвторого ночи. На "Домашнем" в 19.00. Также каждый день в эфире новая программа "Разговор о важном" в 19-30 на "Домашнем" и в 10.00 на СТС.

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