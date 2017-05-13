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Автор:
Анастасия Байдракова

Медицинские сестры празднуют профессиональный праздник

Опубликовано: 12.05.2017 17:00

Изображение На радость маленьким пациентам. В танцевальный зал сегодня ненадолго превратилась площадка перед главным корпусом Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске. Флешмоб устроили медсестры. Так они решили отметить профессиональный праздник. Музыку для танцев выбрали, конечно, детскую. Репетировали вечерами и в выходные. Потанцевать во двор вышли буквально на несколько минут и сразу вернулись к пациентам. Вместе с ними отправилась и съемочная группа программы "Новости".

В отделение детской реанимации Анастасия пришла работать сразу после медучилища. Еще когда была на практике, решила: с детьми нравится работать больше. Здесь, конечно, ответственность серьезная, но и отдача большая, результат усилий виден сразу. "Я сама мама, я чувствую, что я должна помочь этому ребенку, ухаживаю за ним так, как я это знаю. Когда я вижу родителей, как они переживают, я, наоборот, стараюсь сказать нужную информацию, исходящую от врача, успокоить родителей, сказать, что с вашим малышом все будет замечательно, мы в любом случае ему поможем, и мы ему помогаем", - делится Анастасия Проданова, медсестра отделения реанимации ОГАУЗ ГИМДКБ.

В медицину всегда идут те, кто хочет помогать людям. Врачи борются с болезнями, для них важно поставить диагноз, назначить лечение. У медсестры задача другая: уход, забота, внимание. Особенно в детской больнице. "Когда студенты приходят к нам, сразу видно, останется ли он у нас. По глазам, по ощущениям того, как стоит возле кровати, как делает манипуляции, как разговаривает. Если разговаривает как со своим ребенком, как со своими племянниками - все. Если заинтересованность есть и искорка в глазах - это наш человек", - сказала Наталья Исакова, старшая медсестра отделения реанимации ОГАУЗ ГИМДКБ.

Сегодня медсестер поздравляют по всему миру. Этот день выбран в честь дня рождения Флоренс Нантингейл - одной из основательниц службы сестер милосердия, то есть милых сердцем.

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