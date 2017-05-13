Автор: Маргарита Кислицына

Театр народной драмы завершил турне по странам Балканского полуострова

Опубликовано: 12.05.2017 16:22

Сибирские мотивы в центральной Европе. Коллектив Иркутского театра народной драмы вернулся с турне по странам Балканского полуострова. Побывали в Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговине.

В республике Сербской находится побратим Иркутска - город Приедор. Соглашение о дружественных связях главы двух городов подписали в 2015-м. Гости из Сибири возложили цветы к мемориалу погибших русских воинов, на могилу добровольцев. Концерты иркутских артистов собирали полные залы. А песню "Катюша" зрители встречали стоя. "Показать, что такое русский город Иркутск, что такое Россия, что такое сибирские русские традиции, что такое сибиряк. И благодаря своему искусству, своим концертам, выступлениям, лекциям мы показали и, надеюсь, очень успешно, что Россия на сегодняшний день - это страна мира", - сказал Михаил Корнев, депутат думы г.Иркутска.

Артисты театра народной драмы дали 10 концертов в городах Европы. Приезд делегации из Иркутска власти Приедора назвали историческим событием и обещали нанести ответный визит этой осенью.

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