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Автор:
Альфия Еремеева

18 медалей разного достоинства завоевали иркутские акробаты

Опубликовано: 12.05.2017 15:08

Изображение Звездный час иркутских акробатов. Воспитанники дворца спорта "Юность" привезли 18 медалей с соревнований в Новосибирске. В начале мая там состоялся Кубок Сибири. Наши спортсмены стали лучшими в прыжках на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Нет предела совершенству. Обладатель золота Кубка Сибири Никита Кудинов продолжает оттачивать мастерство. Медаль из Новосибирска стала 25-й в копилке девятилетнего спортсмена. Но он не расслабляется. Помнит, что помешало стать лучшим в выступлениях на акробатической дорожке. "Наверное, ноги были корявые немного. Конкуренция в Новосибирске была очень большая. По дороге акробатической я занял четвертое место, но меня это не расстроило. И я прыгал на трампе и занял первое место. Я в первую связку четко встал. Во вторую тоже четко", - рассказал Никита Кудинов, обладатель золотой медали в прыжках на двойном минитрампе (9-10 лет).

Золото завоевали Мария Марченко и Полина Шишкина. Они стали лучшими на акробатической дорожке. А Дмитрию Андрееву не было равных на двойном минитрампе. Еще спортсмены взяли три серебра и бронзу в личном первенстве и 10 наград в командном зачете. В эту борьбу за медали иркутяне включились с новыми силами. Ведь уже больше месяца они тренируются в отремонтированном зале дворца спорта. "Обновили пол, обновили потолок. Вы видите, что он стал очень светлым. Такое ощущение, что он расширился. Детям очень нравится. Действительно это приведет новых акробатов, которые придут в такие комфортные условия, и будет способствовать только прославлению наших спортсменов", - сказала Татьяна Шубина, тренер-преподаватель ДС "Юность".

Уже через неделю у иркутских акробатов новые испытания. В подмосковном Раменском пройдет чемпионат России. Лучших спортсменов отберут в сборную страны. И у иркутян есть все шансы попасть в этот состав, чтобы потом поехать на первенство мира.

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