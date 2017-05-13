виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+15
Сб
день
+15/+17
Сб
вечер
+13/+15
Вс
ночь
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.1640
Евро/Рубль:
  62.0915

По данным ЦБР (2017.05.13)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 12.05.2017 (50.05)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Екатерина Лыкова

Иркутские спортсмены стали первыми в международных соревнованиях по скайраннингу

Опубликовано: 12.05.2017 14:28

Изображение Покорили Эльбрус. Иркутские спортсмены взяли "вертикальный километр" и стали первыми в международных соревнованиях по скайраннингу. Фестиваль Red Fox Elbrus Race прошел в начале мая.

Тысячу метров в гору решились пробежать почти 350 спортсменов из России, Испании, Эквадора, Германии и других стран. Большинство скайраннеров - россияне, они традиционно заняли большинство мест на пьедестале. Иркутяне Виталий Чернов и Елена Кравченко четвертый раз подряд взяли золото в дисциплине "вертикальный километр". Виталий Чернов пробежал дистанцию за 43 минуты 14 секунд и установил новый рекорд трассы. "Мне пришлось сделать рывок от старта, минут пять пробежали, и я дальше сделал рывок, понял, что никто его не поддержал, я был удивлен, но я продолжил дальше бег, и посередине дистанции я уже понял, что такой отрыв невозможно отыграть, и просто добегал гонку", - сказал Виталий Чернов, победитель международного фестиваля Red Fox Elbrus Race 2017.

Этот результат позволил спортсменам стать победителями и в чемпионате России. Сейчас скайраннеры готовятся к новым соревнованиям.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 3.1055240631104 Sec.