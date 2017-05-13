Автор: Екатерина Лыкова

Иркутские спортсмены стали первыми в международных соревнованиях по скайраннингу

Опубликовано: 12.05.2017 14:28

Покорили Эльбрус. Иркутские спортсмены взяли "вертикальный километр" и стали первыми в международных соревнованиях по скайраннингу. Фестиваль Red Fox Elbrus Race прошел в начале мая.

Тысячу метров в гору решились пробежать почти 350 спортсменов из России, Испании, Эквадора, Германии и других стран. Большинство скайраннеров - россияне, они традиционно заняли большинство мест на пьедестале. Иркутяне Виталий Чернов и Елена Кравченко четвертый раз подряд взяли золото в дисциплине "вертикальный километр". Виталий Чернов пробежал дистанцию за 43 минуты 14 секунд и установил новый рекорд трассы. "Мне пришлось сделать рывок от старта, минут пять пробежали, и я дальше сделал рывок, понял, что никто его не поддержал, я был удивлен, но я продолжил дальше бег, и посередине дистанции я уже понял, что такой отрыв невозможно отыграть, и просто добегал гонку", - сказал Виталий Чернов, победитель международного фестиваля Red Fox Elbrus Race 2017.

Этот результат позволил спортсменам стать победителями и в чемпионате России. Сейчас скайраннеры готовятся к новым соревнованиям.

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