Автор: Николай Бессонов

В родовом поселении Ладога с каждым годом жителей становится больше

Опубликовано: 12.05.2017 14:26

Роды в домашних условиях, экологически чистые продукты и энергия солнца. Так живут люди в необычном поселении под Ангарском. Они обижаются, когда их называют сектантами. Ведь обитатели родовых поместий выбрали такую жизнь добровольно и никому не навязывают свою философию. Почему же они считают себя людьми будущего, расскажем в следующем материале.

Алеша - самый маленький обитатель поселения родовых поместий Ладога. Ему едва исполнился один месяц. Тем не менее, мальчик - коренной житель поселка. Он появился на свет здесь, в доме родителей. И стал четвертым ребенком в семье. Во всех родах семья Макаровых обходилась своими силами.

Елена Макарова, житель родового поселения Ладога: Первого было, конечно, страшновато. То, что литература - это литература, что ты прочитал. Но у меня вообще была мечта с детства, я еще была ребенком, как говорится, еще в детский сад ходила, мечтала дома рожать. Потому что о роддомах наслышана немало гадостей всяких.

Георгий Макаров, житель родового поселения Ладога: Мы вот в книгах как прочитали: раз родители зачали сами, сами, значит, они и должны родить. В этом ничего нет противоестественного. Я честно признаюсь, мы с первым начали даже звонить в скорую помощь. Но мы попали в Ангарск, потому что с мобильного. И когда я стал объяснять, где мы находимся, нам сказали: нет, вы дозванивайтесь как-то в Усольский, потому что вы находитесь в Усольском районе.

Помимо этого, возникли затруднения и с получением документов на ребенка. Ведь весь срок беременности будущая мама даже не показывалась к врачам. В поселке Ладога большинство детей родились дома. За это время успели подрасти.

- Ну а теперь-то детишек нужно куда-то в школу?

- Дома обучаются.

- Дома прямо? Лучше, чем в школе?

- Так, а в школе плохому научат. Я ведь помню, что такое школа. Здесь только наука. Арсений, помимо этого, осваивает ремесло, со мной нынче масло кедровое давил. Осенью в тайгу со мной ездил, шишки собирал.

Существует этот необычный поселок уже более 10 лет. И с каждым годом жителей только прибавляется. В том числе, приезжают новые семьи. Люди сознательно стараются обосноваться подальше от цивилизации со всеми ее минусами: шумом, суетой и плохой экологией. Но это не значит, что жители Ладоги полностью изолированы от мира. Просто у них другие ценности - и моральные, и материальные. Главное - основать свой род на своей земле. И привить детям любовь к семье, к природе и к родине. Идея находит отклик в сердцах не только земляков. "Я вижу только толпы людей, которые приезжают к нам. Серьезно, это со всей страны, со всего мира. Потому что наша, конкретно наша семья принимает очень много туристов, в прошлом году в октябре к нам приезжал немец на три дня, он остался у нас на 5 недель. Потому что он сказал: я нигде такого не видел, вот такого душевного общения", - рассказала Анастасия Огнева, житель родового поселения Ладога.

Кто-то из жителей Ладоги работает в Ангарске и Иркутске, а кто-то занимается ремеслами или земледелием дома. В природу стараются не вторгаться. Поэтому электричество от солнечных батарей или ветрогенераторов, вода из колодцев. Огородничать стараются тоже с умом.

Этой весной в Ладоге прибавилось еще две семьи. Сейчас счет населения идет уже на десятки и сотни. Они не называют себя отшельниками и староверами, а, наоборот, людьми будущего. И надеются, что рано или поздно их примеру последуют и другие.