Автор: Яна Романова

Депутаты Заксобрания выехали в территории, пострадавшие от пожаров

Опубликовано: 12.05.2017 14:24

Проблема конкретного человека не должна затеряться за общими цифрами. В поселки и деревни, пострадавшие от пожаров, в конце апреля с рабочей поездкой отправились депутаты Законодательного собрания. В маршрут включили Черемховский, Зиминский, Аларский и Заларинский районы.

Все погорельцы несчастны одинаково. Люди потеряли жилье и имущество. Поддержка нужна адресно и как можно быстрее. В каждом из четырех районов - Черемховском, Аларском, Заларинском и Зиминском - Сергей Брилка и депутаты лично беседуют с каждым погорельцем и вникают в проблемы. Вот, например, в деревне Вершина Аларского района сгорело 8 домов. Пять из них планируют восстановить, а два пенсионера хотят переехать в райцентр. Сейчас в Кутулике решают вопрос о выделении земельных участков под строительство.

Получение информации из первых рук – главная задача работы депутатов, в том числе в рамках данной поездки. Среди пострадавших есть фермеры. Им нужно восстанавливать жилье, отстраивать загоны для скота. На это нужен лес, но данные случаи не попадают под действие закона о бесплатном предоставлении древесины для нужд граждан. Фермеры обратились к депутатам с просьбой помочь решить этот вопрос.

В каждой территории на нужды пострадавших передали материальную помощь из личных средств депутатов и аппарата Законодательного собрания области. Получатели средств – дети, пенсионеры, инвалиды – те, кто относится к социально незащищенным группам населения. "На юге Иркутской области мы встретились с каждой семьей, обсудили все индивидуальные сложности, которые есть у людей, и будем по ним принимать индивидуальные решения. Все, что касается федерального и регионального законодательства, будет исполнено, и уже этот процесс пошел", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Сергей Брилка рассказал, что в ближайшее время встретится с жителями поселка Бубновка Киренского района, там дотла сгорело 70 домов. Вопрос помощи погорельцам рассмотрят на заседании ближайшей сессии регионального парламента 17 мая.