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Автор:
Внеш. корр.

В Иркутске продолжается борьба с дорожными ямами

Опубликовано: 12.05.2017 14:20

Изображение На ремонт дорог вышла новая техника. Сегодня ее испытали на перекрестке улиц Партизанская и Подгорная. Инфракрасный разогреватель позволяет укладывать асфальт, практически не оставляя швов. Такая технология позволяет ремонтировать до 100 квадратных метров в день.

"На первом этапе у нас шесть улиц. Это все центральные улицы: Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Воровского, Розы Люксембург. И во втором этапе там порядка 19 объектов, тоже все улицы центральные. Во-первых, будет заменено покрытие дорожное, будет заменен бордюрный камень. Параллельно будет проводиться там, где необходимо, ремонт тротуаров", - сообщил Андрей Пономарев, начальник цеха общественных работ МУП "Иркутскавтодор".

Особо аварийные участки планируют отремонтировать до конца июня.

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