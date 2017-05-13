Автор: Ирина Белогривая

В этом году отремонтируют 515 домов

Опубликовано: 12.05.2017 14:17

Собираемость взносов за капремонт в Иркутской области выросла на 10%. Это данные за 2016 год. По словам специалистов, люди стали ответственнее относиться к содержанию жилья.

Всего в программе капремонта в регионе 15 тысяч многоквартирных домов. В этом году работы начнутся в 515 зданиях. Выделено более миллиарда рублей. Особое внимание лифтам 178 многоэтажек. Большинство свой нормативный срок уже почти выработали и требуют серьезного ремонта. "Это определенные элементы, которые за период их эксплуатации просто накапливают усталость. И, конечно, по истечению срока их эксплуатации нужно их просто менять незамедлительно. Обращать на это внимание. И в этом направлении огромная работа ведется", - сказал Денис Быков, генеральный директор фонда капитального ремонта Иркутской области.

По словам Дениса Быкова, большое внимание уделяют качеству работ. Подрядчиков проверяют еще на стадии отбора. К тому же в области появился реестр недобросовестных организаций. Если подрядчик попал в "черный" список, то выполнять работы по капремонту он не сможет в течение трех лет.

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