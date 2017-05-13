виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+15
Сб
день
+15/+17
Сб
вечер
+13/+15
Вс
ночь
+9/+11

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.1640
Евро/Рубль:
  62.0915

По данным ЦБР (2017.05.13)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 12.05.2017 (50.05)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

В этом году отремонтируют 515 домов

Опубликовано: 12.05.2017 14:17

Изображение Собираемость взносов за капремонт в Иркутской области выросла на 10%. Это данные за 2016 год. По словам специалистов, люди стали ответственнее относиться к содержанию жилья.

Всего в программе капремонта в регионе 15 тысяч многоквартирных домов. В этом году работы начнутся в 515 зданиях. Выделено более миллиарда рублей. Особое внимание лифтам 178 многоэтажек. Большинство свой нормативный срок уже почти выработали и требуют серьезного ремонта. "Это определенные элементы, которые за период их эксплуатации просто накапливают усталость. И, конечно, по истечению срока их эксплуатации нужно их просто менять незамедлительно. Обращать на это внимание. И в этом направлении огромная работа ведется", - сказал Денис Быков, генеральный директор фонда капитального ремонта Иркутской области.

По словам Дениса Быкова, большое внимание уделяют качеству работ. Подрядчиков проверяют еще на стадии отбора. К тому же в области появился реестр недобросовестных организаций. Если подрядчик попал в "черный" список, то выполнять работы по капремонту он не сможет в течение трех лет.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.136449098587 Sec.