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Автор:
Маргарита Кислицына

Сергей Левченко подвел итоги работы за первый квартал 2017 года

Опубликовано: 11.05.2017 18:47

Изображение Начало года выдалось насыщенным и непростым. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подвел итоги работы за первый квартал 2017-го. Говорил о многом: строительстве, капремонте, сельском хозяйстве, развитии спорта и, конечно же, о пожарах в регионе.

Впервые за 130-летнюю историю мониторинга погоды в Иркутской области. События 28 апреля будут помнить еще долго. Губернатор Приангарья, подводя итоги непростого первого квартала 2017 года, сказал: аномальная жара и шквалистый ветер сыграли свою отрицательную роль. Пожар бушевал сразу в нескольких населенных пунктах.

В Саянске от пала травы загорелись деревянные постройки. Огонь проник в пятиэтажный дом. Больше 60 квартир сгорели. Кровлю восстановят в ближайший месяц, но на полную реконструкцию понадобится все лето. В деревне Вершина Аларского района огонь уничтожил 8 жилых домов и магазин. 17 человек лишились всего имущества. Больше всего пострадал поселок Бубновка в Киренском районе. Буквально за два часа огонь уничтожил 70 жилых домов, детский сад, школу и администрацию. Глава региона лично встретился с погорельцами. На беду откликнулись и все жители региона. "Я хотел поблагодарить всех жителей и Киренского района, и Иркутской области, и города Иркутска за огромное количество тех вещей, которые передали пострадавшим от пожара. Вы знаете, на следующий день после пожара я прилетел. И большой спортивный зал типовой школы практически был забит вещами", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Поселок восстанавливать не будут. Погорельцев переселят в соседние Киренск и Алексеевск. Там к концу осени достроят два пятиэтажных дома. Или предложат земельные участки в Иркутском районе. Плюс компенсации из областного бюджета.

О казне глава региона тоже рассказал подробно. Первый квартал года отличился ростом по всем видам основных налогов. В том числе, на доходы физических лиц. Причина - меньше "теневых" зарплат стало в производственной и торговой сферах. "Идет увеличение зарплаты по экономике. И мы будем подтягивать зарплаты по бюджетникам", - сказал Сергей Левченко.

И еще немного о деньгах. Рекордная сумма - 15,5 миллиардов рублей - из областной казны в этом году уйдет на строительство. В первом квартале текущего года в Приангарье уже возвели 4,5 тысячи квартир, что в два раза больше показателя 2016-го. Кстати, взносы жителей на капремонт в этом году не повысятся, отметил Сергей Левченко. План на год - отремонтировать 500 многоквартирных домов. На это потратят более двух миллиардов рублей.

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