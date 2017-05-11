виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+9
Пт
ночь
0/+2
Пт
утро
+6/+8
Пт
день
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  58.0824
Евро/Рубль:
  63.2634

По данным ЦБР (2017.05.11)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 10.05.2017 (69.58)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Завершился первый кубок баскетбольного клуба "Иркут" среди юношей

Опубликовано: 11.05.2017 18:14

Игра в лучших традициях суперлиги. В столице Приангарья завершился первый кубок баскетбольного клуба "Иркут" среди юношей 2000-2002 годов рождения. В финале встретились команды из Улан-Удэ и Иркутска. Игра получилось результативной и очень упорной.

То, что в Иркутске меняется отношение к баскетболу, показывает первый турнир баскетбольного клуба "Иркут". В течение пяти дней команды из Иркутска, Ангарска, Тайшета и Улан-Удэ сражались за кубок. Конечно, вниманием финальную игру не обделили и действующие игроки "Иркута". На данный момент самый титулованный игрок "черно-оранжевых" Антонио Каетано пришел посмотреть на подрастающее поколение. Чемпион суперлиги-3 и серебряный призер суперлиги-1 провел остаток сезона за "Уралмаш", где и выиграл золото. Теперь команда из Екатеринбурга хочет вернуть иркутянина не в аренду, а на постоянную основу. "Они сказали, что будут звонить. Буду вести с ними переговоры, буду вести переговоры с "Иркутом". Естественно, я хочу остаться дома, я патриот Иркутска. Я люблю его. И все-таки надеюсь, что останусь здесь", - признался Антонио Каетано, игрок БК "Иркут".

Иркутск и Улан-Удэ уже встречались на этом турнире. На групповом этапе баскетболисты Приангарья выиграли "+30". Но в финале, как известно, уже совсем другая игра. Первое, что бросилось сразу в глаза, команда Бурятии выше наших на несколько голов. Конечно, иркутяне набирали очки в основном бросками из-за дуги. Но сразу вскрывалась другая проблема, которую заметил наш оператор - на подборе никого. Тем не менее, иркутяне вели к большому перерыву "+16".

В третьей четверти игра поменялась полярно. Теперь Бурятия полностью перехватила инициативу. А Иркутск перестал попадать "трешки". Так, Дмитрий Лазарев попал из-за дуги 7 раз из 12 попыток, личные - 25 очков. Но после перерыва этого уже было мало. "Не знаю, как это объяснить. Был настрой, было все, были возможности. Видимо, не хватило уверенности. Каждый пытается по-своему. Подумали, что если первый раз выиграли "+30", то и во второй раз сможем", - прокомментировал Дмитрий Лазарев, игрок БК "ДЮСШ-4".

Гости догнали и перегнали хозяев. В концовке сделали несколько очень важных перехватов и довели игру до победы - 85:81.И это сенсация. Перед турниром Улан-Удэ не считали фаворитом. "Вообще думали, что в тройку не попадем. Но, естественно, настраивали так, что надо в призы. Команды очень сильные, все перспективные ребята, с опытом игровым. Видите, сами игра показала", - сказал Александр Иванов, главный тренер БК "Улан-Удэ".

Главная задача этого кубка не только популяризация игры среди молодежи. Руководство "Иркута" отсматривает потенциальных кандидатов. А как показал серебряный сезон "оранжево-черных", селекционная работа в клубе на высоте.

Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4849061965942 Sec.