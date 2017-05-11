Автор: Клим Куликов

Завершился первый кубок баскетбольного клуба "Иркут" среди юношей

Опубликовано: 11.05.2017 18:14

Игра в лучших традициях суперлиги. В столице Приангарья завершился первый кубок баскетбольного клуба "Иркут" среди юношей 2000-2002 годов рождения. В финале встретились команды из Улан-Удэ и Иркутска. Игра получилось результативной и очень упорной.

То, что в Иркутске меняется отношение к баскетболу, показывает первый турнир баскетбольного клуба "Иркут". В течение пяти дней команды из Иркутска, Ангарска, Тайшета и Улан-Удэ сражались за кубок. Конечно, вниманием финальную игру не обделили и действующие игроки "Иркута". На данный момент самый титулованный игрок "черно-оранжевых" Антонио Каетано пришел посмотреть на подрастающее поколение. Чемпион суперлиги-3 и серебряный призер суперлиги-1 провел остаток сезона за "Уралмаш", где и выиграл золото. Теперь команда из Екатеринбурга хочет вернуть иркутянина не в аренду, а на постоянную основу. "Они сказали, что будут звонить. Буду вести с ними переговоры, буду вести переговоры с "Иркутом". Естественно, я хочу остаться дома, я патриот Иркутска. Я люблю его. И все-таки надеюсь, что останусь здесь", - признался Антонио Каетано, игрок БК "Иркут".

Иркутск и Улан-Удэ уже встречались на этом турнире. На групповом этапе баскетболисты Приангарья выиграли "+30". Но в финале, как известно, уже совсем другая игра. Первое, что бросилось сразу в глаза, команда Бурятии выше наших на несколько голов. Конечно, иркутяне набирали очки в основном бросками из-за дуги. Но сразу вскрывалась другая проблема, которую заметил наш оператор - на подборе никого. Тем не менее, иркутяне вели к большому перерыву "+16".

В третьей четверти игра поменялась полярно. Теперь Бурятия полностью перехватила инициативу. А Иркутск перестал попадать "трешки". Так, Дмитрий Лазарев попал из-за дуги 7 раз из 12 попыток, личные - 25 очков. Но после перерыва этого уже было мало. "Не знаю, как это объяснить. Был настрой, было все, были возможности. Видимо, не хватило уверенности. Каждый пытается по-своему. Подумали, что если первый раз выиграли "+30", то и во второй раз сможем", - прокомментировал Дмитрий Лазарев, игрок БК "ДЮСШ-4".

Гости догнали и перегнали хозяев. В концовке сделали несколько очень важных перехватов и довели игру до победы - 85:81.И это сенсация. Перед турниром Улан-Удэ не считали фаворитом. "Вообще думали, что в тройку не попадем. Но, естественно, настраивали так, что надо в призы. Команды очень сильные, все перспективные ребята, с опытом игровым. Видите, сами игра показала", - сказал Александр Иванов, главный тренер БК "Улан-Удэ".

Главная задача этого кубка не только популяризация игры среди молодежи. Руководство "Иркута" отсматривает потенциальных кандидатов. А как показал серебряный сезон "оранжево-черных", селекционная работа в клубе на высоте.

Видео новости Скачать