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Выпуск новостей за 10.05.2017 (69.58)

Проиграть в окне

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Автор:
Виктория Малая

С начала года зарегистрировано 12 случаев падения из окон

Опубликовано: 11.05.2017 17:47

Изображение Балкон и окно как источник смертельной опасности. На улице наступили теплые дни, а из многоэтажек снова стали выпадать дети. Сразу несколько несчастных случаев произошло только за майские праздники. Есть погибшие. Почему случаются все новые ЧП и как можно обезопасить детей?

Это видео сняли очевидцы в одном из районов Иркутска. Мужчина пытается забраться на балкон второго этажа, но в какой-то момент теряет силы и падает на землю. Судя по всему, он отделался ушибами. Однако такое безрассудство вполне могло закончиться трагедией.

Статистика падений из окон в Иркутской области снова набирает обороты. Только за прошлый год 30 несчастных случаев, три из которых с летальным исходом. Видимо, такая статистика ничему не научила людей. С начала года уже 12 аналогичных происшествий. Только за последние дни из окон выпали 5 человек, четверо из них дети. По счастливой случайности, они отделались ушибами.

Один случай падения из окна в этом году закончился летальным исходом. На этот раз речь идет о взрослом человеке. 9 мая с третьего этажа жилого дома сорвалась женщина. При падении она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Среди погибших по области есть и малолетние дети. Врачи говорят: у тех, кто выжил, последствия обычно тяжелые. Это черепно-мозговые травмы, разрывы внутренних органов, переломы конечностей. Сотрудники ГУ МВД отмечают: в регионе есть города, где дети падают с пугающей регулярность. "Рекордсменом по количеству таких несчастных случаев является город Братск. Там сразу несколько несчастных случаев зарегистрировано. Административную ответственность за подобные правонарушения несут родители. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с ними профилактические беседы и в дальнейшем привлекают к ответственности за ненадлежайшее исполнение родительских обязанностей", - говорит Юрий Ильенко, сотрудник пресс службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Между тем систему защиты от таких падений придумали уже давно. Это простые механизмы: один поворот ключа - и окно уже невозможно открыть. Стоят такие системы всего несколько сотен рублей. "Несмотря на достаточно низкую стоимость, они не пользуются большим спросом. В процентном соотношении это составит менее 10%, к сожалению", - сказала Анастасия Ермолаева, сотрудник компании по установке окон.

Но новым правилам ГОСТа, которые вступили в силу с сентября прошлого года, все дошкольные и школьные учреждения, а также новостройки должны оборудовать системами защиты. Те, кто живет в домах, построенных ранее, исключить опасность здоровью и жизни ребенка могут самостоятельно. Тем более в преддверии самого жаркого во всех смыслах сезона.

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