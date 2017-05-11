Автор: Внеш. корр.

Алексей Брянский выступит на Всемирной летней Универсиаде

Опубликовано: 11.05.2017 17:35

В Китай на Универсиаду. Иркутский пловец Алексей Брянский вошел в сборную России для участия во всемирных соревнованиях. Путевку на международную эстафету он завоевал по результатам чемпионата России по плаванию. Там спортсмен стал четвертым, преодолев 50-метровую дистанцию вольным стилем.

Всемирную летнюю Универсиаду проводят под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Она будет проходить в городе Тайбэй с 19 по 30 августа. Всего в состав сборной России по плаванию вошли 30 спортсменов.

Изображения новости