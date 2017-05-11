Автор: Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №12

Опубликовано: 11.05.2017 17:32

Рубрику "235 артефактов" сегодня посвятим не человеческим судьбам, а истории животных. Трудно поверить, но по территории нынешнего Иркутска бродили мамонты, первобытные бизоны и шерстистые носороги. Облик этих млекопитающих ученым удалось восстановить лишь по ископаемым останкам. Некоторые из них можно увидеть в Иркутском краеведческом музее.

Ледниковой период историки называют эпохой мамонтов. Огромные растительноядные животные обитали и на территории нынешней Сибири. Этот череп, например, в 1883 году нашел иркутянин в Ангаре, на глубине чуть больше двух метров. Сейчас находку можно увидеть в постоянной экспозиции краеведческого музея. Есть в ней и прекрасно сохранившийся трехметровый бивень мамонта. Но вместе с этими исполинами по земле тогда ходили и другие удивительные животные.

Шерстистый носорог, череп которого тоже хранится в музее, достигал в холке двух метров. А на его носу были сразу два рога - большой и малый. Современником этих гигантов был и человек. Но в их вымирании роли он не сыграл. Чего не скажешь о другом животном - морской, или стеллеровой корове. Животное открыли в 1741 году во время экспедиции Витуса Беринга. Георг Стеллер - единственный ученый, который видел морскую корову и описал этот вид. До наших дней сохранились лишь ископаемые останки млекопитающих. "Так как в нем было очень много мяса, оно добывалась людьми в качестве источника пропитания. И за 27 лет после открытия этого животного стеллерова корова была истреблена и исчезла с лица земли", - говорит Любовь Исакова, научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея.

Познакомиться с древними обитателями планеты можно в отделе природы. А 20 мая Иркутский краеведческий присоединится к Всероссийской акции "Ночь музеев". Все шесть отделов будут работать до 22.00. Здесь, например, посетителям предложат стать палеонтологами. Также посетители попробуют себя в роли гидов, участвуя в общероссийском флешмобе "Я экскурсовод". А у тех, кто следит за проектом "235 артефактов" в нашей программе и на сайте краеведческого, в "Ночь музеев" будет отличная возможность победить в конкурсе. "Общая тема нашей акции приурочена к юбилею музея, которому в этом году исполняется 235 лет. И называется она "В поисках артефактов". Посетителям наших отделов необходимо будет в экспозициях найти музейные экспонаты, участвующие в проекте "235 артефактов", сфотографировать их и выложить в социальные сети с хэштегом #235артефактов", - рассказала Валерия Норвайшас, специалист по связям с общественностью Иркутского областного краеведческого музея.

Самых активных и внимательных участников "Ночи музеев 2017" наградят 23 мая.