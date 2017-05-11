Автор: Екатерина Лыкова

Торговые павильоны в Сахюрте перенесут на другое место

Опубликовано: 11.05.2017 17:19

Изменения ожидают территорию рядом с паромной переправой в Сахюрте. Там уберут торговые павильоны, предпринимателям выделят другой участок земли.

Замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов предложил создать автостоянку на этом месте. Также необходимо следить за санитарным состоянием территории. На площадку перед переправой планируют поставить камеры видеонаблюдения и привлечь сотрудников службы войск нацгвардии, чтобы те следили за порядком. Сообщает газета "Байкальские зори".