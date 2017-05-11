Автор: Екатерина Лыкова

Мусороперерабатывающий комплекс планируют построить в Ангарском городском округе

Опубликовано: 11.05.2017 14:19

Там будут сортировать отходы: одни утилизируют, другие отправят в технопарк для подготовки продукции. Комплекс будет производить глубокую переработку пластика, стекла и бумаги.

Специально отведенная земля под этот объект есть на территории муниципального образования. Работать на мусороперерабатывающем комплексе смогут около полутора тысяч человек. В нынешнем году будут готовить проектно-сметную документацию. В областном бюджете на это предусмотрели 30 миллионов рублей. Региональное министерство природы также подало заявку на финансирование в ближайшие три года строительства завода по федеральной программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории".

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